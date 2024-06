Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 27 giugno 2024

Gerry decide di accettare la storia della madre con Andrè. Vanessa confessa a Max e a Carolin di aspettare un bambino. Max è visibilmente emozionato, ma si infuria quando scopre per puro caso che Vanessa aveva pensato di abortire senza avvisarlo. Eleni si reca dal padre in prigione e Markus la incarica di spiare Christoph per trovare delle prove in grado di scagionarlo. La ragazza avrebbe bisogno di parlare con Leander, che però l'ha allontanata. Shirin lascia da sola Eleni, distesa sul lettino da massaggi; senza accorgersene, prima di andar via, tocca la manopola del piano cottura…