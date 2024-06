Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 10 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 10 giugno 2024

Eleni scambia Leander per Carsten, il suo ex ragazzo, e lo bacia! Gerry ha creato una "pazza scultura" per il compleanno di Shirin; Erik la definisce Arte Plastica. Helene, non ricevendo più notizie da Andrè, è molto preoccupata e teme che l'uomo abbia incontrato in Sudafrica una donna che gli piace più di lei. Vanessa ha dimenticato che deve prendere parte al Congresso dei Concierge a Copenhagen: la donna vorrebbe annullare la sua partecipazione, ma Alfons le dice chiaramente che non può farlo. Christoph ha ottenuto un appuntamento telefonico per Alexandra con la dottoressa Ross, la quale potrà occuparsi di Eleni solo se le sarà possibile raggiungerla negli Stati Uniti.