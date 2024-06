Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 13 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 13 giugno 2024

Eleni ha sorpreso Alexandra e Christoph a letto insieme e ne parla a Noah, poi viene a scoprire che Shirin sta cercando una coinquilina e decide di andare a stare da lei (insieme a loro va ad abitare anche Valentina). Si addormenta nel nuovo appartamento e al risveglio non sa più dov’è, ma quando cerca di tornare in ospedale finisce per perdersi nel bosco.

Erik decide di scommettere mille euro su una corsa di cavalli, ma perde tutto. Valentina comunica a Leander che Eleni è sparita, di conseguenza il giovane inizia a cercarla. Eleni nel frattempo trova nel bosco la roccia che aveva sognato e proprio allora giunge da lei Leander: Eleni gli dice che era spaventata, lo abbraccia e aggiunge che l'ha salvata!