Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 14 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 14 giugno 2024

Leander vede Eleni in stato confusionale accanto a un masso in un prato. Max e Liesl iniziano a baciarsi mentre sono intenti a preparare la torta di compleanno per Shirin. Erik, al telefono con un creditore, si mette d’accordo su uno sconto sugli interessi per un debito di mille euro. Michael e Valentina si trovano alla rimessa, allo scopo di restaurare la barca. Il medico, cercando di rincuorare la ragazza, le fa un complimento disinteressato ma lei lo prende per un apprezzamento.

Di notte, Valentina sogna di baciare Michael. Si svolge la festa di compleanno di Shirin e quest'ultima apprezza parecchio il dono fattole dal fidanzato: una composizione "sensoriale" che le rammenta tutti i migliori momenti vissuti con Gerry. Max, infuriato con Carolin, si lascia sfuggire che la sua nuova fiamma Liesl potrebbe rappresentare solo un ripiego.