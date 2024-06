Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 6 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 6 giugno 2024

Christoph e Robert annunciano ad Erik l’ingaggio di Alexandra in qualità di direttore amministrativo, deludendo le sue aspettative di essere promosso. Erik resta dunque al bar. Alfons e Valentina hanno in progetto il restauro di una vecchia imbarcazione nella rimessa della signora Koch. Carolin e Vanessa decidono di fare una passeggiata a cavallo, con annesso picnic, lontano dall’hotel; le due vengono però sorprese da Leander e Max.

Leander porta dei giochi a Eleni in ospedale. La ragazza ignora al momento che suo padre si trova in carcere. Yvonne si sente delusa per la mancata promozione di Erik a direttore del Fürstenhof. Eleni ricorda l'incidente, il litigio tra Markus e Christoph che ha provocato la sua caduta dalle scale. Robert offre collaborazione a Valentina per il restauro della barca. Noah fa amicizia con Gerry. Christoph svela a Eleni la verità sulla prigionia di suo padre…