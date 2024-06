Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 7 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 7 giugno 2024

Valentina è felice di restaurare la barca che le ha regalato la signora Koch e riesce a convincere Michael ad aiutarla. Gerry intende stimolare il senso del tatto di Shirin e dunque, come dono di compleanno per lei, intende creare una scultura fatta con materiali diversi. Quando Leander giunge nella camera di Eleni in ospedale, la ragazza lo chiama Carsten e gli dice che le è mancato molto, poi lo abbraccia e lo bacia.. Seguici su Instagram.