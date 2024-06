Tempesta d’amore: Eleni bacia Leander! | Anticipazioni italiane

Un momento attesissimo sta per andare in onda nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! A pochi giorni dal loro primo magico incontro, tra i due protagonisti della diciannovesima stagione scatterà infatti il primo bacio. Le circostanze, però, non saranno quelle che ci saremmo aspettati… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre la verità su Markus

Sono passati pochi giorni dalla partenza di Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel), ma l’attenzione è già tutta per la nuova coppia protagonista di Tempesta d’amore: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag).

Uniti da un legame intenso nonostante non si siano mai incontrati prima, questi due personaggi sono stati protagonisti di una scena a dir poco magica: dopo aver visto la ragazza in sogno, Leander è riuscito a risvegliarla dal coma semplicemente parlandole. Un “miracolo” che cambierà per sempre le loro vite…

Se il giovane medico si è innamorato perdutamente della bella paziente, quest’ultima ha subito visto una persona di cui potersi fidare. E così, quando scoprirà finalmente la verità sui guai con la giustizia di suo padre Markus (Timo Ben Schöfer), è a Leander che Eleni si rivolgerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni bacia Leander

Sconvolta per aver appreso che il genitore si trova rinchiuso in carcere mentre l’azienda di famiglia è sotto sequestro, Eleni cercherà in Leander e nel fratello Noah (Christopher Jan Busse) dei punti di riferimento. Un bisogno che aumenterà quando Markus le farà recapitare una lettera dal carcere…

Emozionata e allo stesso terrorizzata all’idea di leggere le parole dell’amato padre, Eleni chiederà a Leander di starle accanto in quel momento così difficile. Una richiesta che, ovviamente, il medico esaudirà, rafforzando così ulteriormente il suo legame con quella paziente di cui si è segretamente innamorato. Una vicinanza che avrà conseguenze inaspettate…

Complici il trauma del suo incidente ed il turbamento per le notizie sconcertanti da lei da poco apprese sulla sua famiglia, Eleni perderà infatti ancora una volta il contatto con la realtà, finendo per scambiare Leander per il suo ex fidanzato… e baciarlo appassionatamente! Un bacio a cui il giovane Saalfeld non saprà resistere… Sarà esploso l'amore?