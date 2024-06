Tempesta d’amore: Eleni ripudia la sua famiglia e lascia il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

C’è un limite a ciò che una figlia può sopportare. E per Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) quel limite verrà presto superato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciannovesima stagione vedrà infatti la sua stima nei confronti dei genitori crollare definitivamente. E a quel punto la ragazza prenderà una decisione dolorosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre la verità su Alexandra e Markus

Tra i tre figli di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer), Eleni è sempre stata quella più devota. Una situazione che è decisamente cambiata! Pezzo dopo pezzo, la ragazza ha infatti smontato il castello di bugie costruite negli anni dai genitori, perdendo ogni fiducia nei loro confronti.

Già sconvolta da quanto appreso, la giovane Schwarzbach aveva conservato la speranza della buona fede di suo padre Markus, che – come sappiamo – è in prigione con l’accusa di falso in bilancio. Purtroppo, però, anche in questo caso rimarrà delusa…

Invece che trovare le prove per scagionare il genitore, Eleni scoprirà infatti grazie a Christoph (Dieter Bach) che Markus ha costretto Alexandra a tornare da lui utilizzando come arma un crudele ricatto. E a quel punto la misura sarà colma…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni decide di partire

Sconvolta dal comportamento criminale del padre, ma anche dall’assoluta mancanza di sincerità della madre, Eleni prenderà dunque le distanze da entrambi i genitori. E non sarà finita qui! Ormai priva di punti di riferimento e bisognosa di tempo per sé, la ragazza deciderà di lasciare il Furstenhof!

Inutile dire che la notizia ferirà profondamente Alexandra, che tenterà (invano) una riconciliazione con la figlia. Anche Christoph proverà ad intervenire, mediando tra le due donne. Seppur riconoscente a Saalfeld per la sua sincerità, però, Eleni non si lascerà dissuadere…

Sarà così che la giovane Schwarzbach farà le valigie e si preparerà a lasciare per sempre Bichlheim. Leander (Marcel Zuschlag), però, sarà disposto a tutto pur di non perdere la donna che ama: riuscirà a fermarla appena in tempo? Seguici su Instagram.