Tempesta d’amore: Eleni scopre il ricatto di Markus ad Alexandra! | Anticipazioni italiane

Un nuovo, durissimo colpo sta per sconvolgere la vita di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff)! Già delusa dalle innumerevoli bugie dei genitori, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciannovesima stagione farà infatti una scoperta che la sconvolgerà oltre ogni immaginazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni spia Alexandra e Christoph

A lungo convinta che i genitori fossero un raro esempio di imprenditoria onesta, ormai da qualche settimana Eleni ha dovuto fare i conti con una realtà decisamente meno patinata. Bugia dopo bugia, la ragazza sta infatti iniziando a vedere il vero volto di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer). Ciononostante, il suo affetto nei confronti del “padre” resisterà… almeno per ora!

Nella speranza di aiutare il genitore ad uscire di prigione, la ragazza accetterà infatti un incarico che va contro i suoi principi: spiare Christoph (Dieter Bach) per trovare le prove del fatto che quest’ultimo ha manipolato i documenti che incastrano Markus per falso in bilancio. La sua impresa, però, darà risultati inaspettati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph rivela a Eleni il ricatto di Markus

Proprio mentre starà per rinunciare all’incarico assegnatole dal padre a causa dei propri sensi di colpa, Eleni ascolterà infatti casualmente una telefonata tra Christoph ed il suo uomo di fiducia – il famigerato Krüger (Thorsten Nindel) – da cui capirà che l’albergatore sta indagando su Markus…

Determinata ad ottenere la verità, la ragazza metterà dunque sotto torchio l’albergatore, che finirà per farle una rivelazione a dir poco sconvolgente: Alexandra fu costretta a lasciarlo a causa di un crudele ricatto di Markus!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Eleni scopre la verità

Ebbene, come prevedibile Eleni inizialmente rifiuterà con decisione di credere alle parole di Christoph. Ben presto, però, si renderà conto di quante volte i genitori l’abbiano già delusa in passato e deciderà dunque di affrontarli.

Il risultato? Se Alexandra proverà a prendere tempo evitando di rispondere in modo diretto alle domande della figlia, Markus non avrà altra scelta che confessare alla ragazza di aver effettivamente ricattato la moglie per costringerla a tornare da lui. E a quel punto il mondo di Eleni crollerà definitivamente…