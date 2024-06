Tempesta d’amore: Erik supera la sua dipendenza e salva l’amore con Yvonne! | Anticipazioni italiane

Da anni ormai Erik Vogt (Sven Waasner) ricade costantemente nel vizio del gioco d’azzardo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’uomo troverà finalmente la sua cura: l’amore! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik perde tutto

Per anni il denaro è stato l’ossessione di Erik… in particolare quello facile! Una situazione che è cambiata (ma non del tutto) quando nella sua vita sono entrate Josie (Lena Conzendorf) e Yvonne (Tanja Lanäus)!

Pur di garantire alla figlia un matrimonio da favola e alla fidanzata uno stile di vita lussuoso, Erik si è infatti ritrovato sommerso dai debiti. Uno stato di cose da cui proverà ad uscire utilizzando l’unico modo che conosce: le scommesse.

Come prevedibile, purtroppo la situazione scivolerà velocemente di mano a Vogt, che proverà a rimediare alle proprie perdite con altre scommesse, tanto da portare al banco dei pegni una preziosa collana di Yvonne, sperando poi di moltiplicare la somma ottenuta con le corse dei cavalli.

Purtroppo, però, la fortuna non sarà dalla sua parte: Vogt perderà tutto, precipitando in una corsa contro il tempo per riscattare il gioiello prima che la sua amata se ne accorga…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik resiste alla tentazione

Disperato, Erik arriverà a provare a vendere le sue azioni del Caffè Liebling a Robert (Lorenzo Patané), ma senza successo. E così, ormai a corto di opzioni, l’uomo si rivolgerà a Werner (Dirk Galuba), nella speranza di ottenere un prestito in nome del loro legame familiare.

Ebbene, l’anziano albergatore accetterà di aiutare Erik, richiedendo però come garanzia il bosco ereditato da Vogt quasi due anni fa. Finalmente con i soldi in mano, Vogt potrà così andare a riscattare la collana di Yvonne. Peccato solo che – proprio allora – gli si presenterà una nuova occasione di speculazione, mettendolo di fronte ad una scelta difficile. Questa volta, però, l’uomo farà la cosa giusta!

Se la prospettiva di un altro guadagno facile sarà allettante, infatti, il pensiero di Yvonne e l’amore profondo che prova per lei saranno più forti. E così Erik deciderà così di riscattare immediatamente la collana, restituendo il gioiello alla sua legittima proprietaria e salvando così il loro amore. Vogt si sarà dunque lasciato alle spalle scommesse e speculazioni? Seguici su Instagram.