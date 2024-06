Tempesta d’amore: Leander e Eleni scoprono di essere uniti da una leggenda… | Anticipazioni italiane

Ogni amore è magico… specialmente a Tempesta d’amore! Nel corso degli anni nella soap bavarese non sono infatti mancati elementi quasi soprannaturali a confermare il legame tra due innamorati. Ed i protagonisti della diciannovesima stagione non faranno eccezione! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander legati da un luogo magico

Se il primo incontro di due protagonisti è sempre un momento speciale, quello tra Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) è stato decisamente unico. I due si sono infatti conosciuti prima in sogno che nella realtà!

Come sappiamo, il medico ha infatti avuto visioni oniriche della giovane Schwarzbach, di cui all’epoca ignorava l’identità. E così, quando poi si è trovato di fronte a lei nella stanza d’ospedale in cui la ragazza era ricoverata, ha capito di avere un legame profondo con lei. Legame che ha permesso ad Eleni di risvegliarsi dal coma!

E non è finita qui! È stato infatti sempre grazie ad un sogno che – in un momento di smarrimento – la Schwarzbach ha trovato una radura nel bosco con una pietra molto particolare: luogo in cui poco dopo Leander l’ha raggiunta salvandole la vita!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander e Eleni scoprono la leggenda della roccia

Ebbene, anche in questo caso non si tratterà di un evento isolato. Ogni volta che nella vita di Eleni accadrà qualcosa di traumatico, infatti, la ragazza si ritroverà come per magia proprio nella radura con la misteriosa pietra…

A quel punto sarà chiaro ad entrambi i personaggi che tra loro esiste un legame magico, simboleggiato da quel luogo così particolare. Una convinzione che si rafforzerà quando Alfons (Sepp Schauer) racconterà loro un’antica leggenda riguardante la pietra. E – per lo stupore di Eleni e Leander – la leggenda sembrerà proprio descrivere la vita della giovane Schwarzbach!

Ebbene, non solo questo sarà un momento fondamentale per l’evoluzione del rapporto dei due protagonisti, ma la “pietra magica” diventerà un elemento ricorrente e centrale di tutta la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi della soap! Seguici su Instagram.