Tempesta d’amore: Markus attira Alexandra in carcere e lei cade in trappola! | Anticipazioni italiane

Chi pensava che Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) fosse ormai fuori dai giochi dovrà ricredersi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il tycoon caduto in disgrazia deciderà infatti di risollevarsi e vendicarsi di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E per farlo si servirà di niente altri che Alexandra (Daniela Kiefer)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni contro Alexandra

Sono trascorse ormai settimane dal clamoroso arresto di Markus, finito in carcere con l’accusa di aver falsificato i bilanci della Schwarzbach AG. Un’accusa assolutamente fondata, se non fosse per un particolare: l’uomo non agì da solo…

Come sappiamo, Christoph ha infatti fatto manipolare le prove in modo da non coinvolgere Alexandra. E, se da una parte il suo piano ha funzionato alla perfezione (tanto che lui e la Schwarzbach sono tornati insieme), dall’altra ha sollevato non pochi sospetti…

Eleni (Dorothée Neff) ha infatti intuito che la madre è coinvolta nello scandalo che ha travolto la loro famiglia, arrivando ad accusarla di aver mandato Markus in carcere per poter essere libera di vivere il suo amore per Christoph! E non sarà l’unica a pensarla così…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus inganna Alexandra

Rinchiuso in carcere, Markus non farà infatti che ripensare alle parole scrittegli dalla moglie per chiedergli di lasciarla andare, concedendole un futuro al fianco di Christoph. Parole che – unite agli scontri con Saalfeld – gli faranno ritrovare la sua forza combattiva!

Determinato a risollevarsi e, soprattutto, vendicarsi di Christoph, Markus inizierà dunque ad orchestrare un piano. Per avere successo, però, avrà bisogno di Alexandra! E così, ben sapendo che quest’ultima non lo appoggerebbe mai volutamente in una vendetta contro Saalfeld, le tenderà una trappola…

Ebbene, il primo passo sarà organizzare una visita della moglie in carcere. Un incontro durante il quale Markus si mostrerà estremamente magnanimo, dicendosi non solo pronto a rinunciare al proprio ricatto contro la donna, ma anche ad aiutarla a ricucire i suoi rapporti con Eleni!

Il risultato? Colpita dall'atteggiamento benevolo del marito, Alexandra abbasserà la guardia, finendo per rivelare all'uomo che Eleni è convinta che lei e Christoph si siano alleati per mandare Markus in carcere. E a quel punto Schwarzbach avrà l'arma che cercava…