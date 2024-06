Tempesta d’amore: Eleni inizia a ricordare e accusa Alexandra di aver incastrato Markus! | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Nelle prossime puntate italiane la bella protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore inizierà infatti a recuperare la memoria. E ciò che ricorderà la sconvolgerà ogni oltre aspettativa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni contro Alexandra

Da quando si è svegliata dal coma, Eleni ha subito uno shock dopo l’altro: alla scoperta dell’arresto del padre, è infatti seguita quella dei guai finanziari della sua famiglia e, soprattutto, della relazione clandestina di Alexandra (Daniela Kiefer) con Christoph (Dieter Bach).

Proprio quest’ultima rivelazione ha portato la giovane Schwarzbach a chiudere i rapporti con la madre, per avvicinarsi invece sempre più a Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), l’unica persona di cui la ragazza si fidi davvero in questo momento. Una situazione che Alexandra non potrà più sopportare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si riconcilia coi suoi figli

Disperata all’idea di perdere l’amore della sua primogenita, la donna prenderà dunque il coraggio a due mani e implorerà il perdono di quest’ultima e Noah (Christopher Jan Busse) per non averli informati prima dei sentimenti che la legano a Christoph.

Ebbene, questo slancio di coraggio e onestà farà effettivamente breccia nei due ragazzi, che si riconcilieranno con la madre. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Eleni accusa Alexandra

Proprio quando a casa Schwarzbach sembrava finalmente tornato il sereno, Eleni farà una scoperta sconcertante: la sua carta di credito non funziona più. Sconvolta, la ragazza inizierà ad indagare, scoprendo così la vera gravità dello scandalo che ha travolto l’azienda di famiglia.

A quel punto Eleni affronterà Alexandra, che sarà costretta ad ammettere che le accuse di falso in bilancio sono fondate, dichiarando però che Markus (Timo Ben Schöfer) fece tutto a sua insaputa. Una versione che non solo non convincerà la figlia, ma scatenerà in quest’ultima un effetto inaspettato…

Grazie alla discussione con la madre, infatti, Eleni ricorderà finalmente il suo incidente sulle scale, incluse le accuse lanciate da Markus a Christoph. Il risultato? La ragazza si convincerà che Alexandra e Saalfeld si siano alleati per incastrare Markus e mandarlo in prigione! E ora?