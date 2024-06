Tempesta d’amore: Vanessa si riavvicina a Max e rinuncia alla Danimarca! | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena è in arrivo nel triangolo con al centro Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Oltre ad un’inaspettata gravidanza, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) dovrà infatti anche affrontare una scelta difficile, che la porterà ad una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max e Carolin scoprono la gravidanza di Vanessa

Da qualche giorno la vita di Vanessa è stata stravolta ancora una volta. Dopo le difficile settimane di indecisione tra i suoi sentimenti per Carolin (Katrin Anne Heß) ed il sogno di una famiglia insieme a Max (Stefan Hartmann), la ragazza aveva infatti finalmente preso la propria decisione, tanto da pianificare di trasferirsi insieme alla Lamprecht in Danimarca. Proprio allora, però, è arrivato un fulmine a ciel sereno…

Come sappiamo, la Sonnbichler ha infatti scoperto di essere incinta di Max: una notizia che l’ha sconvolta nel profondo, portandola vicina all’aborto. Pur sapendo di mettere in pericolo la propria relazione con Carolin, però, alla fine Vanessa ha deciso di tenere il bambino, comunicando poi la decisione sia alla Lamprecht che a Richter. Le scelte difficili, però, non sono ancora finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa decide di non partire con Carolin

Inutile dire che la gravidanza di Vanessa scatenerà ancora una volta la rivalità tra Max e Carolin: se la Lamprecht accuserà il fitness trainer di voler usare il nascituro per riavvicinarsi alla sua ex, lui dal canto suo la accuserà di aver influenzato la Sonnbichler quando quest’ultima aveva pensato di abortire.

Ebbene, fortunatamente alla fine i due contendenti si calmeranno e proveranno ad essere di sostegno a Vanessa in questa fase delicata della sua vita. Max, però, andrà oltre ad un semplice supporto emotivo: pronto a ricoprire pienamente il suo ruolo di padre, il fitness trainer accompagnerà infatti la sua amata alle visite ginecologiche, mostrandosi presente e attento.

Inutile dire che il comportamento dell'uomo farà breccia nel cuore della Sonnbichler, che sarà grata al suo ex per il suo supporto e gli garantirà un ruolo importante nella vita del loro bambino. E così, quando Max le farà presente che vivere in Paesi diversi complicherebbe il suo rapporto col figlio, Vanessa prenderà una decisione sofferta: rinunciare a trasferirsi in Danimarca con Carolin! Come reagirà quest'ultima? E, soprattutto, Max approfitterà della situazione?