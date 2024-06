Un posto al sole anticipazioni: Alberto di nuovo fuori di testa, chi rischia insieme a lui?

Tutti in ansia per le sorti di Clara Curcio (Imma Pirone), di cui stiamo per scoprire il destino dopo la decisione di Torrente (Loris De Luca) di farla pagare a Eduardo (Fiorenzo Madonna). Occhio però, perché prestissimo in quel di Un posto al sole si potrebbe aprire un altro fronte “pericoloso”…

Nei giorni scorsi abbiamo assistito al colpo di testa di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che ha praticamente sequestrato il figlio Federico (Damiano Zangaro) pur di toglierlo a Clara. Poi la vicenda si è più o meno risolta, visto che il legale ha restituito il bambino alla madre. Ma la vicenda umana di Alberto terrà ancora banco nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3.

Palladini infatti non uscirà affatto dall’instabilità che abbiamo visto nelle recenti puntate di Upas, anzi andrà ancora peggio perché l’uomo berrà parecchio e ciò potrebbe renderlo pericoloso… non solo per se stesso!

Eh sì: non perdete di vista i prossimi episodi perché, stando agli ultimi rumors, un personaggio che solitamente non ha niente a che fare con Alberto potrebbe trovarsi (casualmente?) a gravitare nella sua orbita, quel tanto che basta da rischiare insieme a lui in un momento in cui l'avvocato sarà completamente fuori di testa! Attenzione!