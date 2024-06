Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2024

Lara dirà a Diego e Ida se intende avvalorare la denuncia della ragazza, oppure no. Intanto Ferri, intuite le intenzioni di Ida e Diego, cercherà di correre ai ripari in una corsa contro il tempo. I sospetti di Ornella sulle condizioni di salute di Luca, dopo l’episodio della settimana precedente, sono sempre più forti al punto che la donna, dopo essersi confrontata col marito, va da Giulia per avere un delicato confronto con lei.

Roberto è sempre più preoccupato all’idea di perdere Tommaso, mentre Marina sembra non reggere più la situazione. Ornella non condivide la decisione di Luca di continuare a lavorare e proverà a farlo ragionare. Deciso a rimettersi in forma, Guido troverà una nuova compagna con cui allenarsi.

Raffaele è ormai rassegnato al proprio destino; Marina riuscirà a far desistere Roberto dai propri intenti? L’insistenza di Valeria affinché Niko parta con lei porterà a uno scontro fra l’uomo e Jimmy che neanche Giulia riuscirà ad arginare. Il primo allenamento di Guido e Claudia si svolgerà con la presenza di un terzo incomodo e si rivelerà un divertente disastro.

La notizia che Roberto ha rinunciato a denunciare Raffaele viene accolta con sollievo da quest’ultimo e dalla sua famiglia, mentre Diego e Ida affrontano i primi, necessari passi per vedere riconosciuti i diritti di lei su Tommaso. Anche Ferri, però, ha una sua strategia. Clara è felice perché il giorno dopo sposerà Eduardo, ma c’è l’incognita Alberto che non intende rinunciare a suo figlio.

Arrivato il fatidico giorno, Clara ed Eduardo si apprestano a diventare marito e moglie ma non tutti vedranno di buon occhio il loro matrimonio e l'imminente entrata nel programma di protezione. Tra Marina e Roberto persiste un clima di freddezza, Ida si proietta speranzosa verso il suo futuro di madre, supportata da Diego che le farà una spiazzante proposta. Le strade di Nunzio e Rossella continuano a incrociarsi per poi separarsi di nuovo mentre Michele e Silvia sembrano più uniti che mai e progettano di fare una vacanza insieme.