Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2024

Deciso a reagire all’attacco subìto dalla giornalista, Ferri metterà in campo tutte le sue armi facendo leva anche su Filippo con un’insolita e spiazzante richiesta. Lucia Cimmino, nel tentativo di rintracciare il luogo in cui si nasconde il boss Torrente, coinvolgerà Damiano in un’importante operazione di polizia. Silvia e Michele decidono di intervenire nell’amicizia tra Claudia e Guido per evitare che Del Bue comprometta il suo matrimonio.

Diego e Ida fanno programmi per il futuro e vivono un momento di grande vicinanza con Tommy. Ferri cercherà con ogni mezzo di trovare un modo per garantirsi un ruolo nella vita del bambino, incurante della distanza che il suo accanimento sta provocando fra lui e Marina e inconsapevole che qualcun altro potrebbe approfittarne per rientrare nella sua vita. Damiano scoprirà che, nonostante le soffiate di Eduardo, Torrente continua a essere un passo avanti a lui, il boss individuerà un modo per vendicarsi di Sabbiese.

Quando Clara è ormai sul punto di entrare con Federico nel programma di protezione, la minaccia lanciata da Torrente si farà drammaticamente concreta. Roberto, resosi conto di essere stato troppo duro, cercherà di recuperare con Marina, Lara confiderà i propri tormenti a suor Maura, rivelandole un delicato segreto. Seguendo il consiglio di Silvia, Claudia si impone di avere un atteggiamento più distaccato nei confronti di Guido: basterà ad allontanarlo da lei e a fargli ritrovare la complicità perduta con Mariella?

Il giorno della partenza di Eduardo, Clara e Federico per il programma protezione è arrivato, Damiano tenterà di sventare la ritorsione ordita da Angelo Torrente, Alberto è ignaro di quello che sta per succedere. Roberto e Marina riescono a ritrovare la loro armonia, tanto nel lavoro quanto nella vita di coppia, mentre Lara riceve una proposta da Suor Maura. Rossella tenta di tenere d’occhio l’operato di Luca, ma viene coinvolta da un’improvvisa emergenza.

In ospedale saranno ore di grande apprensione a causa del malore avuto da Iolanda. E mentre Giulia è sempre più preoccupata per Luca, i timori di Ornella cominciano a trovare conferma. Alberto vivrà un momento di profondo sconforto. Per Serena è arrivato il momento di fare il cambio di stagione nel suo guardaroba, ma le gemelle sembrano averne combinata un'altra delle loro.