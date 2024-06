Un posto al sole, anticipazioni e trama 6 giugno: Roberto Ferri furioso, vuole vendetta!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 6 giugno 2024

La visita di Lara / Loredana (Chiara Conti) ha sconvolto gli equilibri di Palazzo Palladini e adesso Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vuole vendetta per quell’incursione imprevista a casa sua della Martinelli. Rossella (Giorgia Gianetiempo) a questo punto ha paura di aver perso per sempre l’amato Nunzio (Vladimir Randazzo); proprio a quest’ultimo, intanto, Diana (Sara Zanier) fa un’inattesa richiesta. Dopo tante traversie, per Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo) è arrivato finalmente il momento di tornare a casa… Seguici su Instagram.