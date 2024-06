Un posto al sole anticipazioni: Guido e Claudia si alleneranno insieme ma…

Nelle più recenti puntate di Un posto al sole, Claudia (Giada Desideri) – in evidenti difficoltà economiche – si è “attaccata come una cozza” ai suoi vecchi amici di Palazzo Palladini, facendo anche in modo di essere ospitata da Silvia (Luisa Amatucci).

Ma soprattutto, la Costa è diventata un vero e proprio incubo per Mariella (Antonella Prisco), il cui consorte sembra essere letteralmente affascinato dalla “nuova arrivata”: Guido (Germano Bellavia) non perde occasione per stare il più possibile accanto a lei e alla Altieri non resta che rosicare. Tra l’altro, le cose non andranno meglio nei prossimi episodi… anzi!

“Stranamente” Del Bue – che già ha iniziato a curare maggiormente la propria immagine – si accorgerà con un tempismo eccezionale che è arrivato il momento di rimettersi in forma e di conseguenza deciderà di allenarsi. Ma non da solo… ovviamente con Claudia! E così i due cominceranno il loro allenamento insieme, ma pare proprio che si creerà una situazione divertente visto che i due – neanche a dirlo – avranno alle calcagna un “terzo incomodo”. E non è difficile indovinare di chi possa trattarsi…

Spostandoci da una storyline all'altra, guai in paradiso anche per Niko Poggi: la sua vecchia-nuova fiamma Valeria (Benedetta Valanzano) inizierà a insistere affinché Niko (Luca Turco) parta per un po' con lei, ma stavolta il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) non starà a guardare: il ragazzino avvierà un aspro scontro con il padre e neanche nonna Giulia (Marina Tagliaferri) stavolta potrà fare molto per aggiustare le cose…