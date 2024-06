Un posto al sole anticipazioni: Luca accetterà le conseguenze della sua malattia?

Il cerchio si stringe intorno a Luca De Santis (Luigi Di Fiore). Infatti il primario di Un posto al sole, vistosi messo alle strette, ha dovuto parlare chiaro con Ornella (Marina Giulia Cavalli) riguardo alla malattia che lo attanaglia, ma da allora si ritrova una sorta di “controllore” continuamente con il fiato sul collo.

La dottoressa Bruni, infatti, sente il dovere di vigilare affinché l’operato del collega non risenta della patologia di cui soffre, cosa che peraltro ha fatto andare Luca su tutte le furie. Ma Ornella non demorde e di tutto ciò ha informato anche Rossella (Giorgia Gianetiempo), che ultimamente non capiva più quelle “strane” dinamiche che osservava in reparto…

Ma ora, cosa succederà? Le ultime anticipazioni indicano che tra Rossella e papà Michele (Alberto Rossi) assisteremo ad un aspro colloquio: sarà per caso perché il giornalista sapeva già da tempo dei malesseri di De Santis? Intanto Ornella avrà un ulteriore chiarimento con Luca, ma lui – ormai consapevole di tutto – entrerà in una fase molto buia e per fortuna si ritroverà accanto l’amata Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

E sarà proprio Giulia ad alleviare (per quel che si può) le sofferenze del medico e a dargli modo di reagire, dopo essere stato costretto ad ammettere che ormai l’Alzheimer è in procinto di condizionare sempre di più il suo destino. Cosa farà dunque Luca De Santis? Si dimetterà oppure no? Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.