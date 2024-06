Un posto al sole anticipazioni: Mariella sempre più mortificata!

A Un posto al sole, una vicenda iniziata con un simpatico taglio da “sitcom” si sta pian piano trasformando in una trama in cui le sfumature drammatiche iniziano ad essere piuttosto evidenti. E la sensazione è che lo saranno sempre di più…

Parliamo del rapporto d’amore tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) che, puntata dopo puntata, si sta sempre più sfaldando. Nell’ultimo anno la relazione tra i due era in effetti apparsa piuttosto “stanca”, ma i problemi sono letteralmente esplosi quando Claudia Costa (Giada Desideri) ha fatto il suo ritorno in quel di Napoli.

Già tanti anni fa Guido subiva il fascino della bella Claudia e ora la situazione si è riproposta in modo amplificato: Del Bue, con una decisione e una coerenza quasi inedite per lui, si è subito diretto verso la nuova arrivata dimenticando letteralmente che è un uomo sposato. Tutto ciò fino alla rivelazione di qualche giorno fa, quando Guido ha ammesso di fronte a Michele (Alberto Rossi) che è innamorato della sua vecchia amica.

Spoiler Un posto al sole: Mariella Altieri senza più speranza?

A quel punto, Michele e Silvia (Luisa Amatucci) hanno cercato di far sì che Claudia mollasse un po’ la presa su Guido e in effetti la donna sembrerà ora starci più attenta… ma per poco! Vedrete infatti che le cose non cambieranno molto, anche perché Claudia attraversa un periodo difficile e riprenderà in men che non si dica ad appoggiarsi sul simpatico vigile pur di non pensare alla sua vita complicata.

In tutto questo, Mariella sta per scoprire nel peggiore dei modi che il suo Guido tiene così tanto a Claudia. E da quel momento in poi le cose andranno sempre peggio: Del Bue non farà nulla per nascondere la sua attrazione nei confronti della Costa e così Mariella precipiterà sempre più nello sconforto, essendosi ormai resa conto che il marito è invaghito di un’altra!

Insomma, la Altieri non potrà che soffrire in silenzio, diventando nelle prossime settimane sempre più mortificata. Fino a quando? Non ci sono al momento anticipazioni riguardanti il destino finale di questa storyline, ma al momento le cose sembrano proprio mettersi male… Seguici su Instagram.