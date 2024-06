Un posto al sole anticipazioni: Roberto e Marina, la loro armonia che fine fa?

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, c’è un “effetto collaterale” che sta emergendo pian piano e che riguarda la sempre più evidente ossessione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nei confronti del piccolo Tommaso (Luigi De Feo): tutto ciò sta infatti iniziando a usurare nuovamente il rapporto d’amore e di stima reciproca tra lo stesso Ferri e sua moglie Marina Giordano (Nina Soldano).

Marina fino a un certo punto è stata complice fedele nella strategia di Roberto per tenere con loro Tommaso a scapito di Ida (Marta Anna Borucinska), ma ora la donna comincia a capire che la faccenda si è spinta troppo avanti e – come avrete sicuramente notato – appare sempre più scettica di fronte alle strategie messe in opera dal consorte.

Questa situazione sembrerà peggiorare sempre di più nei prossimi giorni, anche perché Ferri subirà a sorpresa una sorta di attacco da parte dei giornalisti e si innervosirà ulteriormente. Matrimonio presto in crisi, dunque? In realtà, pare di no! Prima che sia troppo tardi, Roberto si renderà conto di aver sbagliato con la consorte e che è stato troppo duro con lei. I due, a quel punto, non ci metteranno molto a ritrovare la loro intesa di coppia!

Quanto agli altri personaggi di questa storyline, Diego (Francesco Vitiello) e Ida manifesteranno un certo ottimismo, tanto che si lasceranno andare a pensieri programmatici sul loro futuro. Intanto, Lara Martinelli (Chiara Conti) confiderà un suo segreto a suor Maura, che a un certo punto le rivolgerà una proposta… Seguici su Instagram.