Un posto al sole anticipazioni: Rosa conoscerà meglio Don Antoine

I fan di Un posto al sole stanno assistendo in queste settimane a puntate alquanto drammatiche, con Alberto Palladini (Maurizio Aiello) che ha portato via il bambino di Clara (Imma Pirone). A breve, ve lo anticipiamo, questa situazione così drammatica si “sgonfierà”, ma altri patemi sono in arrivo per la novella moglie di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna).

La prossima settimana, il boss Torrente (Loris De Luca) vorrà vendetta e dunque vedremo passaggi narrativi all’insegna del pericolo, tipo una passeggiata di Clara nel quartiere… che potrebbe riservare molte insidie!

Come riferisce nei dettagli il settimanale Telepiù, infatti, uno scooter alle spalle di Clara farà girare allarmata quest’ultima, con l’uomo in sella che contemporaneamente sembrerà voler usare una pistola. L’arrivo di Damiano (Luigi Miele) sarà provvidenziale? Quel che è certo è che si sentiranno due spari…

Comunque sia, presto arriveranno novità anche dalla migliore amica di Clara, ovvero Rosa Picariello (Daniela Ioia). La donna, come sappiamo, è riuscita a rientrare felicemente nella sua casa, ma non tutti nel quartiere sono “con lei”.

La nostra Rosa, insomma, si è fatta nel frattempo diversi avversari e senza volerlo si troverà presto coinvolta in una sorta di rissa, che pare verrà placata grazie all’arrivo di don Antoine Tangara. Questo personaggio, interpretato da Hakim Gouen (attore ventinovenne originario del Burkina Faso), è già da diversi mesi che “bazzica” di tanto in tanto in quel di Upas, con diversi telespettatori che sin dall’inizio ipotizzano la nascita di un sentimento tra lui e la Picariello.

Succederà mai? Quel che sappiamo è che, dopo l'episodio della rissa, i due avranno in effetti modo di conoscersi un po' meglio. Da qui a ipotizzare un "Uccelli di rovo" in salsa napoletana ce ne passa, ma l'impressione è che molti fan già pregustino un'eventuale svolta di questo tipo: saranno accontentati?