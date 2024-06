Un posto al sole, anticipazioni e trama 10 giugno 2024: Ornella e Giulia, è il momento della verità su Luca?

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 10 giugno 2024

Lara (Chiara Conti) svelerà le carte e dirà a Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) se intende salvaguardare quest’ultima oppure no. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha capito le intenzioni di Ida e Diego e cercherà di mettere le cose a posto avviando una sorta di corsa contro il tempo. Dopo quello che ha visto, i sospetti di Ornella (Marina Giulia Cavalli) sulla salute di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) sono sempre più forti. E così, dopo un confronto con Raffaele (Patrizio Rispo), la dottoressa Bruni va a parlare con Giulia (Marina Tagliaferri) per capire la situazione una volta per tutte… Seguici su Instagram.