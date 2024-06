Un posto al sole, anticipazioni e trama 13 giugno 2024: il sollievo di Raffaele!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 13 giugno 2024

Si sparge la notizia che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non querelerà Raffaele (Patrizio Rispo) e la novità ovviamente viene accolta con sollievo dal diretto interessato e da tutti. Intanto Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) iniziano la lunga strada per vedere riconosciuti i diritti di lei sul piccolo Tommaso (Luigi De Feo). Anche Ferri, però, ha una sua strategia a riguardo. Clara (Imma Pirone) è al settimo cielo perché il giorno successivo sposerà il suo Eduardo (Fiorenzo Madonna), ma Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continuerà a non voler rinunciare a suo figlio…