Un posto al sole, anticipazioni e trama 17 giugno 2024: Alberto se n’è andato con Federico!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 17 giugno 2024

La gioia nuziale viene immediatamente spazzata via dalla scoperta che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è fuggito con il piccolo Federico. Il legale sembra sempre meno lucido e, a Napoli, tutti sono molto angosciati per via di questa notizia. Ornella (Marina Giulia Cavalli), ormai al corrente della malattia di Luca De Santis (Luigi Di Fiore), tenta come può di sorvegliare l'uomo, ma il suo comportamento rischia di essere notato da qualcuno…