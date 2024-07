Anticipazioni Endless love 5 luglio 2024: Tufan vorrebbe rendere Asu felice ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 5 luglio 2024

Zeynep si trova con la madre e la suocera; le due donne hanno in comune l’affetto verso il futuro nipote, ma tra loro non vanno d’accordo e non fanno altro che provocarsi continuamente. Tufan parla con la madre ritrovata: da una parte vorrebbe rendere Asu felice, ma nel contempo non vuole che colei che ama finisca insieme a un altro uomo. La soluzione totale sarebbe riuscire a ottenere la vendetta tanto desiderata dalla donna… Seguici su Instagram.