Anticipazioni Endless love 8 luglio 2024: l’auto di Emir e Nihan sbanda e…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 8 luglio 2024

Tufan è intento ad accompagnare Zeynep in clinica affinché lei proceda con l'interruzione di gravidanza. Mentre l'uomo si allontana per un istante, la ragazza vede Asu e le racconta quello che sta accadendo. Asu a quel punto la aiuta a fuggire. Le due donne devono però rispondere alle domande di Kemal (chiamato da Zeynep nel momento di emergenza) e decidono di dirgli che Zeynep, stanca per via delle pressioni di Vildan ed Emir, è depressa e, nella confusione, ha pensato di abortire. Zeynep chiede a Kemal di ospitarla per qualche giorno. Intanto l'auto su cui stanno viaggiando Emir e Nihan perde il controllo a causa dei freni fuori uso, finendo così contro un albero….