Anticipazioni La promessa 4 luglio 2024: Abel prova a sondare la reazione di Manuel…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 4 luglio 2024

Quando Salvador toglie le bende, inizialmente tende ancora a non vedere bene ma dopo pochissimo tempo recupera totalmente la vista e tutti sono felici per lui. Maria, tuttavia, sente che c’è ancora qualcosa non va. Margarita, per rimediare a ciò che ha fatto Cruz, convince Martina a contattare il duca Antonio per dirgli di non rimandare ancora il fidanzamento. Abel organizza una cena a sorpresa per Jana e la serata sembra andare bene; poi lo stesso Abel rivela a Manuel le difficoltà vissute nel quotidiano con Jana, aspettando di vedere la sua reazione.

Pia affronta Petra e vuole assolutamente sapere tutta la verità sul rapimento del piccolo Diego. Teresa fa la stessa cosa con Feliciano. Don Carlos Orengo torna ancora una volta a chiedere lumi a Candela a proposito dell'eventualità di un futuro insieme e la avverte che partirà alla volta di Sevilla per qualche giorno con la figlia. Jana e Curro si recano alla capanna di Ramona…