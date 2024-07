Anticipazioni La promessa 6 luglio 2024: Teresa sembra riavvicinarsi a Feliciano…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 6 luglio 2024

Martina chiude il rapporto d’amore con Curro e lui ci resta malissimo. Abel sta tentando ancora di capire la natura della storia tra Jana e Manuel, intanto si accorda anche con Jimena per reggerle il gioco sulla falsa gravidanza. Ramona ancora non si trova e Cruz non vuole che la donna venga cercata nelle terre della Promessa. Pia, grazie a Romulo, sa benissimo che c’è Cruz dietro il sequestro di Diego, ma non se la sente di affrontarla; Jana però la incita a farlo: Cruz ha compiuto un crimine e deve essere punita.

Carlos Orengo rientra dal suo viaggio e, nonostante lui lo neghi, Candela si accorge che qualcosa non va. Lope e Salvador accettano la richiesta di Maria di tornare ad essere amici. Teresa rifiuta ancora Mauro e sembra volersi riavvicinare a Feliciano. Alla Promessa si aspetta l'arrivo del Conte De Anil, il signor Pelayo Gomez de la Serna, ma Margarita ha in serbo una sorpresa per sua figlia e la cognata…