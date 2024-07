Anticipazioni Un posto al sole 5 luglio 2024: Mariella scopre di Guido e Claudia nel modo peggiore

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 5 luglio 2024

Per quanto Guido faccia quel che può per preservare la sua vita di coppia con Mariella, lei si rende conto sempre di più che c'è qualcosa che non va; la donna, tra l'altro, potrebbe rendersi conto nel modo peggiore dell'infatuazione del marito per Claudia (Giada Desideri). Dopo che Don Antoine (Hakim Gouen) è riuscito a sedare la rissa in cui Rosa (Daniela Ioia) è rimasta coinvolta, i due approfondiscono la reciproca conoscenza. Niko (Luca Turco) sembra sempre più vicino a Valeria (Benedetta Valanzano), intanto Manuela (Gina Amarante) pare non avere più problemi rispetto al suo ex… ma sarà davvero così?