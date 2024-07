Anticipazioni Un posto al sole 8 luglio 2024: Claudia fa i conti con le sue paure…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 8 luglio 2024

È ormai evidentissima la crisi tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), con quest'ultima che soffre in silenzio auspicando che prima o poi tutto torni come prima. Claudia (Giada Desideri) deve affrontare la paura del fallimento e del tempo che passa, cosa che aumenta la sua fragilità. Manuela (Gina Amarante) ha a che fare con la scomoda convivenza con Micaela, la quale intanto – per cercare di ravvivare il rapporto con Samuel (Samuele Cavallo) – ha preso una deriva alquanto trasgressiva; comunque sia, una bella notizia è destinata ad attenuare il nervosismo della gemella. Rossella (Giorgia Gianetiempo) si domanda chi sarà a prendere il posto di Luca De Santis (Luigi Di Fiore) come primario del reparto…