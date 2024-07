Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 10 luglio 2024

Hope (Annika Noelle) è sorpresa che ora Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) voglia concedere a Thomas (Matthew Atkinson) la possibilità di rimediare. Hope ora deve decidere se riaccogliere Thomas come capo stilista della Hope For The Future, sapendo che, se non lo farà, la linea verrà cancellata. Con una visita a sorpresa, Sheila (Kimberlin Brown) ammette a Deacon (Sean Kanan) di non potergli stare lontana.