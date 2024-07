Beautiful, anticipazioni 25 luglio 2024: la verità su Bill (e Ridge)

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 25 luglio 2024

Steffy confida a Finn che, nonostante ritenga che il ritorno di Thomas in azienda sia la cosa giusta e lo abbia lei stessa incoraggiato, teme la nascita di possibili problemi. La ragazza ha il sospetto che, sotto la superficie, Hope provi qualcosa per Thomas e la cosa diventerebbe un problema. Dopo aver condiviso con lei i suoi segreti oscuri, Bill ha invitato Sheila a fare lo stesso. La donna, dopo aver ripensato all’omicidio di Lance Day con le api, contatta Deacon: di recenti Bill si comporta in modo strano e lei teme possa aver scoperto la loro tresca. In realtà Bill è in combutta con Ridge e l’FBI che, da un luogo nascosto nella proprietà, tiene Sheila sotto osservazione tramite telecamere e microspie… Seguici su Instagram.