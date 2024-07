Beautiful, anticipazioni americane: Hope sempre più attratta da Finn!

Nelle puntate americane di Beautiful, sembra calare il sipario sulla storia tra Thomas Forrester e Hope Logan. Lo stilista, infatti, come vi avevamo riportato, nei mesi trascorsi a Parigi ha intrapreso una relazione con Paris Buckingham, che ha preso in contropiede la giovane Logan, sicura che, con il ritorno dello stilista in città, avrebbero potuto riprendere da dove erano rimasti. La presenza di Thomas sembrava aver distratto Hope dalle recenti fantasie su John Finnegan, ma la figlia di Brooke è stata rifiutata da Thomas, che ha deciso di chiedere a Paris di sposarlo.

Per Thomas la relazione con Hope continua ad essere sbilanciata e a senso unico, nonostante la Logan abbia insistito che l’essersi rifiutata di sposarlo non cambia l’amore che prova per lui. Per provare di avere ragione, Thomas ha così sfidato Hope, dicendosi pronto a sposarla e lei, ancora una volta, non è riuscita ad accettare la proposta, scoprendo poi si trattasse di un modo da parte di Thomas di “smascherare” i suoi veri sentimenti.

Insomma, i fatti sembrano dare ragione a chi riteneva che il figlio di Ridge non verrà mai completamente ricambiato da Hope, con quest’ultima ella stessa confusa dall’incapacità di lasciarsi andare completamente all’amore per lui.

A dare una spiegazione alla questione è intervenuta Brooke, confidente della figlia, che si è detta convinta che Hope non riuscirà mai a superare davvero il complicato passato con Thomas e questi suoi ultimi tentativi di riconquistarlo sono stati più che altro il tentativo di soffocare i pericolosi sentimenti sviluppati per Finn. Non che Brooke li incoraggi, anzi, la Logan senior ha invitato la figlia a disfarsi delle compromettenti emozioni e soprattutto a non trasformali in azione.

Nonostante le rassicurazioni della figlia, Brooke si è sentita in colpa: riconoscendo di essere stata egoista in passato, ritiene di non essere stata un buon modello nella sua vita sentimentale, avendo spesso mancato di rispetto alle relazioni delle altre donne, ferito dunque rivali e anche i loro figli, pur di inseguire l’uomo del momento.

Brooke ha dunque invitato la figlia a non seguire le proprie orme, consiglio che Hope ha giurato di seguire, affermando di non essere una rovina famiglie. Con nuova consapevolezza, Hope ha dunque lasciato andare Thomas, scusandosi per la reazione avuta nei confronti della sua storia con Paris e assicurandogli il proprio appoggio e amicizia. I due, dunque, sembrano essersi lasciati in buoni rapporti, con il ragazzo ripartito per Parigi con Paris e Douglas (il quale ora chiama mamma anche la Buckingham) dove hanno ormai la loro nuova vita.

La nuova uscita di scena di Thomas dovrebbe essere ancora dettata da esigenze narrative, visto che, a livello ufficiale, non c’è alcuna dichiarazione sul fatto che il suo interprete, Matthew Atkinson, sia fuori da Beautiful. Staremo a vedere…

Intanto Hope sarà davvero in grado di ignorare l’attrazione per Finn? Quest’ultimo ha invece chiesto scusa a Steffy per averla fatta sentire in secondo piano, vista la sua connessione con Sheila Carter nonché la crociata in difesa di Hope, che lo ha visto anche opporsi alla proposta di Steffy di porre fine alla Hope For The Future.

La giovane Forrester, ben lontana dal pensare che l’amicizia tra Finn e Hope possa nascondere di più, lo aveva severamente rimproverato, invitandolo a stare nei ranghi e non dirle come fare il proprio lavoro. A parte questo, la coppia in realtà appare piuttosto solida, sebbene Finn abbia deciso di non frequentare Sheila non perché non lo vorrebbe, ma solo per rispetto della moglie, segno che continuano a pensarla diversamente e cosa che prosegue a far sì che Sheila consideri Steffy l’unico ostacolo ad un rapporto con figlio e nipote.

Le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate americane, Finn e Steffy continueranno ad essere una coppia affiatata e unita: Hope dunque non avrebbe possibilità e il suo interesse esiste solo nella sua testa e non è ricambiato dal medico? Gli spoiler intanto indicano che Finn si ritroverà a dover mettere dei paletti a Liam Spencer, il quale, dunque, tornerà ad essere reinserito nella vicenda dopo un lungo periodo in cui appariva ormai fuori dal giro dei personaggi che contano. Seguici su Instagram.