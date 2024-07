Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 luglio 2024

Ignaro della decisione della moglie di reintegrare Thomas in “Hope for the Future”, Liam esprime a Wyatt la sua soddisfazione per averla convinta a tenere Thomas lontano dalla loro vita.

Durante un confronto faccia a faccia, Hope informa Liam che Thomas è stato riconfermato nel team di “Hope for the Future”. Liam rimane sbalordito dalla notizia e le chiede spiegazioni.

Liam non approva la decisione di Hope di riportare Thomas nel progetto “Hope for the Future” e si oppone fermamente, ma, di fronte alla sua determinazione, alla fine accetta la sua scelta. Nel frattempo, Steffy e Taylor discutono di Thomas.

Steffy e Taylor ribadiscono di credere in Thomas e nel suo cambiamento. Thomas, dal canto suo, promette a Douglas che non ripeterà mai più gli errori commessi in passato. Steffy confida a Finn di temere che Hope provi un’attrazione nei confronti di Thomas.

Steffy è sicura che il contributo del fratello alla linea di moda “Hope for the Future” sarà un successo. Liam e Wyatt non si capacitano dell’innamoramento del padre per Sheila. Bill (insiste nel fare domande a Sheila sul suo passato.

Finalmente si scopre il segreto di Bill: lui sta cercando di incastrare Sheila (con la complicità di Ridge) facendole confessare un omicidio di primo grado che la condanni alla prigione a vita. Preoccupata per il comportamento di Bill, Sheila chiama Deacon.

Ridge e Bill continuano a perseguire il loro piano di far confessare a Sheila un omicidio di primo grado per riuscire a farla condannare alla prigione a vita, ma la stanchezza e la frustrazione cominciano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Ridge cerca di convincere il nemico di un tempo a non mollare per il bene di tutti.