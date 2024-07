Beautiful: Brooke modella per l’intimo Forrester Creations! | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, è tempo dell’usato sicuro nel business della Forrester Creations, dove Brooke Forrester tornerà ad essere testimonial, volto e corpo della linea di intimo di maggior successo della casa di moda: la Brooke’s Bedroom.

L’idea è venuta a Ridge Forrester, che ha vinto la resistenza iniziale della compagna, la quale si sentiva ormai troppo anziana per essere nuovamente messa quasi a nudo di fronte l’obiettivo. Per lo stilista, invece, il punto di forza della nuova campagna della collezione è proprio questo: una bellezza senza età, che il tempo non solo non scalfisce, ma anzi migliora.

Per Ridge, la sua Logan continua ad essere la donna più bella del mondo e può essere “calamita di acquirenti” proprio perché è la prova che l’invecchiamento ad oggi è sempre più ritardato e anche in età matura si può ostentare in modo malizioso la propria bellezza e il proprio fascino.

Contraria all’idea Steffy Forrester, che già non aveva gradito la precedente mossa unilaterale del padre: quella di offrire a Brooke il ruolo di co-amministratore delegato insieme alla figlia, così da essere libero di concentrarsi solo sulla parte creativa, a cui si sente più adatto (specie in un momento come questo dove Eric Forrester, a causa dei problemi di salute dell’anno precedente, si è sostanzialmente preso una lunga – e definitiva? – pausa dal lavoro).

La Logan aveva però rifiutato, proprio per evitare eccessive tensioni con Steffy, ma Ridge ha comunque deciso di reintegrare Brooke nel team dirigenziale dell’azienda. Con disappunto Steffy si è ritrovata davanti nuovamente ad un fatto compiuto quando Ridge ha deciso di rilanciare in pompa magna Brooke come volto della Brooke’s Bedroom: scelta errata per la figlia, che ritiene l’intera operazione più un flashback inutile verso il passato che un’intuizione vincente.

La questione, tuttavia, non si è limitata a questo: Ridge ha deciso di sfruttare un viaggio d’affari a Montecarlo con Steffy per l’avvio della nuova campagna promozionale della collezione d’intimo, coinvolgendo dunque Brooke in quello che sarebbe dovuto essere un “momento padre e figlia” a cui Steffy teneva parecchio.

Insomma, la ragazza non ha esitato ad esprimere la propria insoddisfazione per non essere stata consultata, in quanto pari del padre in azienda e, soprattutto, di fronte all’ossessione del genitore di continuare a celebrare Brooke in barba al passato complicato che lega la sua prima famiglia alla matrigna.

A tutto ciò si aggiunge la decisione di Ridge di concedere a Hope un altro quadrimestre per provare a cambiare le sorti della sua Hope For The Future, che Steffy, di fronte a nuove cifre deludenti, avrebbe voluto definitivamente cancellare.

Per Steffy, dunque, c’è “troppo Logan” alla Forrester Creations, ma Ridge l’ha invitata a lasciarsi il passato alle spalle, visto che anche Stephanie, sul letto di morte, aveva rinunciato a quella faida. Insomma, le decisioni di Ridge rimangono valide. Poco importa se lui possiede il 20% della casa di moda e Steffy il 37,5%, e che sarebbe stato loro necessario coinvolgere gli altri due azionisti – Eric e Thomas – per raggiungere la maggioranza. Ormai sono anni che l’assetto societario non viene mai tirato in ballo e che le trame business vengono portate avanti con escamotage un po’ discutibili…

In ogni caso, la tensione tra Steffy e le Logan alimenterà la rinnovata faida con Hope, che ha comunicato alla sorellastra il proprio parere: per lei, a questo punto Steffy non dovrebbe proprio partire per Montecarlo, lasciando i riflettori accesi totalmente su Ridge e Brooke.

E neanche a farlo apposta, nei prossimi episodi americani Steffy si ritroverà impossibilitata a partire quando, in aeroporto, scoprirà di non avere il passaporto. Hope dal canto suo, secondo le anticipazioni, trarrà godimento di fronte al passo falso della rivale! Seguici su Instagram.