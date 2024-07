Beautiful: l’omicidio di Tom è il giallo dell’estate americana della soap! | Anticipazioni

Le puntate americane di Beautiful si tingeranno di giallo in quest’estate 2024: l’ex senzatetto Tom, infatti, è morto per avvelenamento e la lista di possibili sospetti è piuttosto lunga, tra volti nuovi e vecchie conoscenze tornate sulla scena a sorpresa in occasione dell’inaspettato omicidio.

Per i telespettatori italiani ad essere inedita è prima di tutto la vittima: se leggete le nostre anticipazioni dagli USA, sapete che Tom è un senzatetto che ha aiutato Deacon Sharpe a salvare la vita a Sheila Carter, ritenuta morta per mano di Steffy Forrester Finnegan mentre, invece, era stata fatta prigioniera dalla sua ex alleata Sugar: quest’ultima, decenni fa, dopo aver assistito la Carter nel rapimento di Ridge Forrester in Sud America (nelle puntate di Beautiful del 2003), era stata sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica che l’aveva resa un’esatta copia di Sheila, così come venne rivelato nella soap opera Febbre D’Amore nel 2005.

L’inganno era stato organizzato da Sheila, che così aveva potuto far arrestare Sugar al suo posto, togliendosi di dosso la vita di latitante. Ora Sugar, uscita di prigione, ha provato a vendicarsi, tentando di incastrare la Carter per l’omicidio di Steffy e finendo tuttavia per restare lei stessa uccisa.

Per ricompensare l’aiuto di Tom, Deacon gli ha offerto un lavoro a Il Giardino, togliendolo dalla strada. L’uomo però, appena informato del passato criminale di Sheila, ha messo in guardia Deacon dal fidarsi della donna (ormai diventata sua moglie), scatenando l’ira della Carter. Tuttavia, nonostante questo attrito, tra i due sembra poi essere tornato un clima pacifico.

Per questo motivo è difficile pensare che sia stata poi Sheila a porre fine alla vita di Tom, morto nel bel mezzo di una sua esibizione a Il Giardino dopo aver bevuto un cocktail che mani nascoste da guanti avevano precedentemente “corretto” con del veleno…

Infatti è stato rivelato che l’uomo ha un passato da rockstar, finita poi in disgrazia: all’epoca però era una celebrità dei festival di settore, donnaiolo e col vizio delle droghe. Ed è proprio in questo passato che va cercato il suo legame con Poppy Nozawa, sorella di Li Finnegan e nuova compagna di Bill Spencer.

Come già vi abbiamo riportato, i due vissero una notte indimenticabile proprio dopo l’incontro ad un festival, dalla quale sarebbe nata Luna, la figlia che Poppy ha rivelato essere di Bill. Tale paternità è stata provata da un test del dna casalingo, fatto da Li: quest’ultima era invece sicura di smascherare la sorella, che da tempo ritiene solo un’inaffidabile arrampicatrice sociale, sempre alla ricerca dell’uomo ricco e più maturo da spennare.

Come segnalatovi, Tom e Poppy si sono così incontrati e l’uomo non ha perso tempo a ricordare alla donna del loro piccante passato, quando lei era una sua groupie ed erano soliti andare a letto insieme. Proprio per questo Tom, appresa l’esistenza di Luna, ha affrontato Poppy dichiarandosi convinto di essere il vero padre della ragazza!

Poppy ha sempre negato, ma la questione sembra averla messa in allarme, al punto da posizionarla come prima sospettata per la morte di Tom, avvenuta proprio dopo le minacce del musicista. Davvero, però, gli autori vorrebbero assegnare la paternità di Luna ad un personaggio di passaggio e per giunta ormai morto? E se Poppy avesse voluto farlo fuori anche solo per evitare che la paternità della figlia venisse messa in discussione, rivelando una verità ancora peggiore? In ogni caso, come spiegare il risultato del test?

Poppy, però, non è l’unica nella lista dei possibili colpevoli, in quanto diversi personaggi hanno assistito al piccolo concerto di Tom: prima di tutto Li Finnegan, che è apparsa stranamente ombrosa per tutto il tempo, nonché il suo ex marito, Jack Finnegan. A sorpresa, infatti, Ted King ha ripreso il ruolo del padre di Finn e continuerà ad apparire sulla scena anche nelle prossime settimane.

La sua apparizione è decisamente troppo puntuale e ciò fa pensare che l’uomo in qualche modo sarà coinvolto nel giallo: tra l’altro, proprio al momento del malore di Tom, Li ha notato che il suo ex si era improvvisamente allontanato dal locale…

Oltre a loro anche un altro volto del passato: Justin Barber! Per ora, l’avvocato interpretato da Aaron D. Spears è stato solo mostrato nella platea del concerto, ma anche qui è chiaro che, ad un certo punto, verrà tirato in ballo nella vicenda.

Insomma, i sospettati sono diversi e magari potrebbero aggiungersene anche altri nei prossimi episodi: ma chi di loro avrebbe il movente migliore?

Quello dell'omicidio di Tom, dunque, è il primo vero giallo dalla morte di Vincent Walker, l'amico di Thomas Forrester, rimasto vittima dell'incidente stradale con Liam e Bill Spencer che lui stesso aveva volutamente provocato nel tentativo di liberare l'amico da un rivale in amore, anche sacrificando la sua stessa vita. Speriamo che la trama, stavolta, possa essere migliore…