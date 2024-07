Beautiful: Will Spencer ritorna tra tensioni di famiglia | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, manca poco al ritorno sulla scena di Will Spencer: come già vi avevamo riportato, il figlio di Bill Spencer e Katie Logan sarà ora interpretato da Crew Morrow, che, dunque, ne presenterà una versione cresciuta rispetto al predecessore Finnegan George, che ne lo aveva interpretato ragazzino fino al 2020.

Il giovane attore diciannovenne è un figlio d’arte, in quanto suo padre è Joshua Morrow, interprete di Nick Newman nella soap opera Febbre D’Amore da ormai trent’anni. Per lui sarà dunque un vero e proprio debutto sullo schermo e il suo alter ego tornerà a casa con uno scenario completamente diverso: da poco, infatti, ha scoperto di avere una nuova sorella, Luna Nozawa, che ora abita (insieme alla madre, Poppy Nozawa) con Bill. Quale sarà l’atteggiamento del ragazzo di fronte a questa nuova situazione?

Sicuramente a non digerirla un granché è sua madre Katie, la cui diffidenza – e forse gelosia – nei confronti di Poppy ha già fatto sorgere più di una tensione tra le due donne. Messa in guardia da Li Finnegan, sorella di Poppy, Katie ha subito provato diffidenza nei confronti della nuova compagna dell’ex marito e, recentemente, ha dato voce alla propria preoccupazione proprio in un dialogo con Bill. Il dialogo in questione è stato però ascoltato da Poppy, la cui reazione non si è fatta attendere.

Katie ha insomma voluto mettere in guardia Bill, dicendosi preoccupata dalla velocità con cui ha accolto sotto il suo tetto due sconosciute, di cui non conosce quasi niente, esprimendo anche timori su come Will si relazionerà al nuovo stato di cose. Bill, tuttavia, ha respinto i sospetti dell’ex, annunciandole tra l’altro di voler rendere ufficiale la paternità di Luna, adottandola legalmente.

Poppy a quel punto ha preferito affrontare subito Katie, visto che non molto tempo fa l’aveva vista dichiarare a Bill che restava l’amore della sua vita e che vederlo andare avanti con un’altra le provocava emozioni contrastanti. Come spiega l’interprete di Poppy, Romy Parks, “il mio personaggio pensa di non dovere alcuna spiegazione a Katie e sicuramente non crede di essere obbligata a tollerare la sua avversione in quella che ora è casa sua. L’essere stata sposata con Bill, l’avere un figlio con lui e aver dimorato per prima sotto quel tetto non conferisce alla Logan il diritto di mettere zizzania nella sua relazione con l’editore.”

Nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti, Katie metterà in discussione l’attendibilità del test di paternità domestico che ha confermato la parentela tra Luna e Bill, sebbene sia stato svolto da Li, la quale non ha mai creduto alle buone intenzioni della sorella ed era convita che stesse mentendo riguardo al concepimento della figlia. Se una dottoressa non ha mosso dubbi di fronte al risultato, perché dovrebbe farlo una “profana” del settore come Katie? Qualunque sia la verità, la Parks chiarisce:

“Poppy ama davvero Bill, i suoi sentimenti per lui sono sinceri. Dall’inizio l’ho interpretata come una persona con un debole per gli uomini più grandi, ricchi e di successo, come sostiene sua sorella Li, evidentemente per dei problemi irrisolti con la figura paterna. Questo genere di uomini la fanno sentire protetta e al sicuro, ed è proprio questo che prova quando è con Bill ed è per questo che lo ama“.

Poppy, insomma, non gradisce sentire Bill definire l’ex moglie “la mia Katie”: “Penso che nessuna persona innamorata apprezzerebbe questo genere di vezzeggiativi tra il compagno e la ex. Poppy sa che tra Bill e Katie c’è ancora un forte legame e che lei ha influenza su di lui, e teme possa creare problemi tra loro. Ritiene inoltre che l’antagonismo di Katie nei suoi confronti non sia dettato tanto dal sospetto, quanto piuttosto dal fatto che ami ancora Bill e si sia pentita di averlo lasciato andare. Ora che lui ha trovato un’altra, lei non gradisce e lo rivorrebbe indietro“. Seguici su Instagram.