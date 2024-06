Beautiful: Crew Morrow sarà Will Spencer | Anticipazioni americane

La fascia “young” del cast di Beautiful si allargherà nel corso dell’estate americana. Infatti Crew Morrow è stato scelto come il nuovo Will Spencer, figlio di Bill Spencer e Katie Logan. L’ultimo interprete del più giovane figlio dell’editore era stato Finnegan George, apparso l’ultima volta in scena nel 2020.

Una nuova classica “crescita veloce” dei bimbi di soap opera, dunque, porterà Will dallo stato di pre-adolescente a poco meno che ventenne. Chissà che le vicende non portino Will ad interagire con gli altri suoi coetanei attualmente presenti sulla scena, ovvero i poco più grandi R.J. Forrester, suo cugino da parte di madre, e Luna Nozawa, apparentemente sua sorella da parte di padre.

Crew, figlio dell’attore Joshua Morrow (star della soap opera Febbre D’Amore), ha girato le sue prime scene il 14 giugno, ma i telespettatori americani dovranno attendere il 1° agosto per vederlo debuttare in video. Ovviamente per i fan italiani l’attesa sarà ancora più lunga, essendo la programmazione nostrana indietro di circa 14 mesi.

Oltre al figlio di Bill e Katie, quest’estate debutterà in Beautiful, sebbene con un ruolo sicuramente minore, Jamison Belushi, figlia del più noto attore John Belushi: l’interprete sarà April, un tecnico di laboratorio che condividerà scene con Li Finnegan e John Finnegan il 15 luglio. Chissà che l’episodio non getti nuova luce nella paternità di Luna, risultata figlia di Bill a seguito di un test del dna fai da te….

Questi potrebbero non essere i soli due nuovi volti che animeranno le puntate estive di Beautiful. Infatti la produzione ha avviato dei nuovi casting per cercare l’interprete di un nuovo personaggio, Sabrina, descritta come un ruolo principale, tra i 45 e i 50 anni, sofisticata e forte.

Molti tra i fan d’oltreoceano hanno letto in tale descrizione il tentativo di arrivare ad un nuovo recast di Taylor Hayes, dopo l’uscita di scena a sorpresa (e non priva di polemiche) di Krista Allen, di cui vi avevamo parlato QUI.