Delitti ai Caraibi 2: cast e trama della serie tv di Rete 4 | Seconda stagione

Questa sera, martedì 16 luglio 2024, su Rete 4 debutterà la seconda stagione di Delitti ai Caraibi, un’avvincente serie crime ambientata nelle affascinanti Antille francesi. La trama ruota attorno alle due protagoniste femminili: la determinata detective Mélissa Sainte-Rose, comandante della Police Nationale a Fort-de-France, Martinica, madre di due adolescenti, e il capitano Gaëlle Crivelli, dal carattere impulsivo e poco incline ai sentimentalismi, interpretate rispettivamente da Sonia Rolland e Béatrice de La Boulaye.

La seconda stagione si avvia cinque mesi dopo la fine della precedente. Le due detective sono alle prese con intricati casi criminologici, immerse nella bellezza selvaggia e nei segreti oscuri delle isole caraibiche. La storia si complica ulteriormente quando Gaëlle, dopo un periodo di assenza, torna in servizio suscitando dubbi e incertezze in Mélissa. Durante un caso di ostaggi, un evento tragico mette a rischio la vita di Mélissa, salvata solo dal suo giubbotto antiproiettile. Mentre cerca di recuperare, la situazione si complica ulteriormente con il ritorno inatteso di Frank, ex marito di Mélissa e ex amante di Gaëlle, il quale semina ulteriore confusione nei loro sentimenti.

Nel cast della serie, creata da Eric Eider, Ivan Pietre e Thierry Sorel, oltre alle due protagoniste Sonia Rolland (Mélissa) e Béatrice de La Boulaye (Gaëlle), ritroveremo Julien Beramis nel ruolo del tenente Aurélien Charley, Stephan Wojtowicz come Alain Etcheverry, Valentin Papoudof nel ruolo del medico legale Dorian, Antoinette Giret (Chloe, figlia di Mélissa), Benjamin Douba-Paris (Lucas, figlio di Mélissa), Mark Grosy (Gaëtan Coste) e Arié Elmaleh (Franck, ex di entrambe).

Delitti ai Caraibi, il cui titolo originale è “Tropiques Criminels”, in Francia è già arrivata alla quinta stagione, quindi le avventure caraibiche dei nostri protagonisti continueranno ancora a lungo. Seguici su Instagram.