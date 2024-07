Endless love 29 luglio 2024: la sofferenza di Nihan e Kemal | Anticipazioni

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 29 luglio 2024

Le notizie che Vildan ha fatto circolare sul web stanno provocando problemi a tutti. Kemal, per quanto soffra ancora per la conclusione della sua storia con Nihan, va avanti mosso dal desiderio di ottenere giustizia. Anche Nihan sta male, non riuscendo a perdonare Kemal per aver messo nei guai suo fratello Ozan. Asu, intanto, è costretta ad affrontare una situazione complicata: dopo essersi resa conto tradimento di suo zio Hakki, deve affrontare anche il suo abbandono…