Endless love, anticipazioni 12 luglio 2024: Tarik, la famiglia non approva Banu

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 12 luglio 2024

Tarik arriva a casa per svelare alla famiglia il suo amore per Banu, ma la notizia non viene presa bene: Fehime e Huseyin giudicano Banu perché è stata l’amante di un uomo sposato. Ozan se la prende con Nihan e Vildan per avere spinto Zeynep ad andarsene di casa: Vildan chiede a Nihan di convincere Zeynep a tornare. La donna di conseguenza arriva di notte nel giardino di Kemal e sorprende Zeynep ed Emir intenti a parlare: sempre più piena di sospetti riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emir. Appena Zeynep si separa da Emir, Nihan l’avvicina. A quel punto la ragazza fa partire una telefonata ad Emir per comunicargli che non permetterà a nessuno di mettere a rischio la vita del suo bambino. Zehir ha trovato chi è la persona che ha segnalato l’incidente stradale di Emir e Nihan: si chiama Nail Bozcam. Lui e Kemal si recano a casa sua a chiedergli chiarimenti ma l’uomo, in sedia a rotelle, dice di non essersi mai mosso da casa… Seguici su Instagram.