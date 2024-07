Endless love, anticipazioni 16 luglio 2024: Nihan viene salvata, ma qualcuno spara a…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 16 luglio 2024

Nihan viene tenuta prigioniera da Nazif all'interno di una vecchia centrale telefonica. Kemal ed Emir corrono sul posto per salvarla. Emir si vede puntare contro una pistola e Kemal è in procinto di intervenire, ma all'improvviso Nazif viene colpito da svariati colpi d'arma da fuoco e muore. Chi ha sparato? Kemal chiama la polizia e così lui, Emir e Nihan vengono portati in centrale per rilasciare le rispettive deposizioni. Il poliziotto capisce che Emir sta nascondendo la verità su quanto accaduto, ma è deciso a scoprire tutto…