Endless love, anticipazioni 18 luglio 2024: Kemal vuole le prove per incriminare Emir!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 18 luglio 2024

Tarik propone a Banu di sposarlo, nonostante la ferma opposizione della sua famiglia. La donna informa Emir, sottolineando che non vuole rovinare la vita di Tarik. Emir, nuovamente sospettoso verso Tufan, incarica Tarik di seguirlo. Kemal chiede a Tufan di fornirgli le prove che potrebbero mettere nei guai Emir. L'uomo rifiuta, ma successivamente suggerisce ad Asu di accettare la richiesta in modo che il loro avversario finisca in carcere e tutti possano finalmente sentirsi al sicuro. Fehime trova Zeynep a casa di Kemal e, vedendo la valigia della ragazza, le chiede lumi in merito. Zeynep dice alla madre che è vittima delle angherie di Vildan, e Fehime a quel punto decide di riportarla a casa con sé…