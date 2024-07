Endless love, anticipazioni 2 luglio 2024: Nihan a capo di un’iniziativa benefica

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 2 luglio 2024

Emir intende far partecipare maggiormente Nihan agli affari della Kozkuoglu Holding. Il compito della donna sarà quello di essere a capo di un'iniziativa benefica, che vedrà anche la costruzione di una scuola nel terreno della centrale elettrica. Nihan all'inizio sembra non volerne sapere, essendo conscia di come anche Kemal fosse coinvolto nel progetto, ma poi cambia idea quando Emir le dice di aver saputo che l'uomo ha già consegnato le sue dimissioni…