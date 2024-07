Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 22 luglio 2024

Ozan è sconvolto e arrabbiato per la scelta di Zeynep di lasciarlo e di andarsene dalla loro abitazione, attribuendo la colpa alla sua famiglia per quanto successo. Contemporaneamente, Zeynep richiede il divorzio a suo marito, rivelandogli che non si sente accolta nella casa dei Sezin. Tuttavia, gli suggerisce una scelta differente per sentirsi più protetta e sicura: un accordo matrimoniale…