Endless love, anticipazioni 23 luglio 2024: Banu deve accettare la proposta di Tarik

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 23 luglio 2024

Dopo che Banu l'ha rifiutato, Tarik non demorde e per la seconda volta le propone di sposarlo; stavolta lei, costretta e ricattata da Emir, accetta seppur controvoglia. Asu chiede a suo zio Hakki di far finire la guerra e di fornire le prove in loro possesso a Kemal; in questo modo, Emir sarà arrestato e Kemal se la finirà di dare la caccia ad Asu. Hakki preferisce rifiutare la proposta della nipote, che però procede egualmente, avvalendosi dell'aiuto di Tufan. Infine, va in scena la serata per la raccolta fondi…