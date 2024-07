Endless love, anticipazioni 26 luglio 2024: Ozan ha un malore e…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 26 luglio 2024

Emir si trova ancora alla centrale di polizia, in quanto gli investigatori sono certi che lui stia nascondendo qualcosa. Il commissario ha infatti nelle sue mani alcuni filmati di cui è venuto in possesso, e che coinvolgono senza ombra di dubbio Emir nell'omicidio di Linda. Anche Ozan è ancora trattenuto alla centrale, ma con lui il commissario appare molto più clemente; tuttavia il ragazzo ha un malore dovuto alla tensione e viene portato di corsa in ospedale. La sua famiglia non può avere alcun contatto con lui, ma i genitori, la moglie e la sorella decidono egualmente di recarsi in ospedale per stargli vicino…