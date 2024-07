Endless love, anticipazioni 3 luglio 2024: la trappola di Nihan verso Zeynep

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 3 luglio 2024

Hakki ha convinto Kemal a ritirare le sue dimissioni, dunque ora il nostro protagonista e Nihan si trovano a dover lavorare insieme: nulla di semplice, anche perché si tratta di una vecchia idea abbandonata da tempo e Kemal ha paura che Emir possa usare il progetto per eclissare eventuali azioni illegali della sua compagnia. Nihan, intanto, comincia ad avere dei sospetti sul rapporto tra Zeynep e suo marito e quindi mette su una trappola per cogliere in fallo la ragazza… Seguici su Instagram.